Speeltuin Wipstrik koploper: wat is de leukste speelplek van Zwolle?

Slob 'mist onderlig­gen­de bood­schap' in 'sympathie­ke brief van docent'

Doe een beroep op de gepensioneerde leerkrachten minister Arie Slob, is de strekking van de open brief aan de minister van gepensioneerd leerkracht Tjalling Janssen, die zaterdag in de Stentor stond. De minister reageert op Twitter dat hij het een sympathieke brief vindt. Daarmee mist hij het onderliggend verwijt van Janssen, vinden Twitteraars die weer reageren op Slob.