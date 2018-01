Spelcomputermuseum in Zwolle zoekt een nieuwe stek

Het huurcontract loopt over enkele jaren af en de eigenaar heeft andere plannen met het gebouw. ,,Maar de belangrijkste reden om op zoek te gaan naar een andere plek is dat we willen uitbreiden. We hebben veel meer spullen dan we nu kunnen laten zien en zouden moeiteloos naar een verdubbeling van het huidige oppervlak kunnen gaan.''

Pong

Eigen kracht

Het vinden van een nieuw, nog groter onderkomen zal een hele klus worden, realiseert Groenewold zich. Temeer daar het museum zich geen commerciële huurprijzen kan veroorloven. ,,We doen alles op eigen kracht, we krijgen geen cent subsidie en daar zijn we ook niet op uit. Maar we hebben niet veel vet op de botten. We hopen op een verhuurder die ons eenmalig tegemoet wil komen.'' In een gesprek met wethouder Jan Brink van cultuur heeft Groenewold de gemeente gevraagd mee te denken over een geschikte plek.