Spermadokter uit Zwolle verwekte minstens zeventien donorkinderen met eigen zaad

videoDe Zwolse gynaecoloog Jan Wildschut heeft in de jaren tachtig en negentig zeker 17 donorkinderen verwekt met zijn eigen sperma. Ziekenhuis Isala in Zwolle sluit niet uit dat de arts zelf nog meer kinderen verwekte. De affaire kwam bij toeval aan het licht door de naspeuringen van één van de nakomelingen van Wildschut. DNA-onderzoek heeft de familie en de donorkinderen bij elkaar gebracht.

Het ziekenhuisbestuur was ‘compleet overdonderd’ toen ze met Wildschuts handelen werd geconfronteerd en noemt het gedrag met terugwerkende kracht ‘moreel niet acceptabel’. Ook zijn eigen familie wist van niets: ,,Wij hadden geen enkel vermoeden hiervan, de ontdekking was een totale verrassing voor ons.’’ Het Isala ziekenhuis brengt vandaag samen met de familie van de in 2009 overleden arts een verklaring naar buiten.

Anonieme donoren

Wildschut heeft in de periode tussen 1981 tot en met eind 1993 zijn eigen sperma gedoneerd en gebruikt voor inseminaties zonder dat de wensouders hiervan op de hoogte waren. Zij gingen ervan uit dat het zaad afkomstig was van anonieme donoren.

Dit gebeurde in de fertiliteitskliniek van het voormalige Sophia ziekenhuis, één van de voorlopers van het huidige ziekenhuis. Wildschut was destijds de enige binnen de maatschap van Zwolse vrouwenartsen die zich bezighield met inseminatie. Het doneren van sperma gebeurde toen op anonieme basis. Regelgeving was er niet.

Bevlogen arts

Het is nog niet duidelijk wat de motieven van Wildschut waren. Hij staat bekend als een bevlogen arts, die één van de pioniers was op gebied van kunstmatige inseminatie met donorzaad (KID). In interviews uit de jaren zeventig beklaagde Wildschut zich over het gebrek aan zaaddonoren, waardoor hij minder stellen kon helpen dan hij gewild had.

Quote Hij mocht best donor zijn, maar dan niet in zijn eigen ziekenhuis. Daarmee schend je de vertrou­wens­band met de patiënt Ina Kuper, Isala-bestuurder

Isala-bestuurder Ina Kuper noemt het moreel niet juist dat de gynaecoloog zowel behandelaar als donor was: ,,Daarmee schend je de vertrouwensband met de patiënt. Hij mocht best donor zijn, maar dan niet in zijn eigen ziekenhuis.’’

DNA-match

Het gebruik van eigen zaad is aan het licht gekomen door een toevallige DNA-match bij een commerciële databank. Daar werd een donorkind gematcht met het DNA van een nicht van Wildschut. Met hulp van de databank van het FIOM (gespecialiseerd in ongewenste zwangerschap en afstammingsvraagstukken) zijn daarna nog zestien donorkinderen aan Wildschut gekoppeld. Zij zijn vervolgens samen opgetrokken en staan in goed contact met de nabestaanden van de gynaecoloog.

Biologische vader

De donorkinderen en de wettige kinderen van Wildschut hebben eind 2019 contact gezocht met het Isala ziekenhuis. Samen komen ze met een statement naar buiten en hopen zo bij te dragen aan meer openheid over ‘donorconceptie’. Ook om de kans op relaties tussen halfbroers en –zussen te voorkomen, vinden zij het belangrijk dat donorkinderen weten wie hun biologische vader is.

Quote Uit de dossiers van destijds waren de plekken waar vermoede­lijk de codes van donoren stonden, zorgvuldig uitgeknipt Ina Kuper, Isala-bestuurder

Ziekenhuis Isala heeft meegewerkt aan het opstellen van een donorprofiel van Wildschut, waardoor het voor een donorkind makkelijker is om de biologische vader te achterhalen. Donorkinderen die willen weten of de overleden gynaecoloog hun biologische vader is, kunnen zich gratis inschrijven bij het FIOM of contact opnemen met Isala. Zie ook: https://isala.nl/donorschapwildschut