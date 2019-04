Spervuur aan Kamervragen over toekomst Lelystad Airport

poll + video Gezond drinken mee naar school? ‘Dat is verantwoor­de­lijk­heid van ouders’

10:24 Een mierzoet flesje cola of blikje Ice Tea mee naar school? Dat is not done op christelijke basisschool De Ark in Zwolle Zuid. ,,Daar zeggen we wat van”, glimlacht juf Christa Nijland terwijl ze haar drukke groep 2 in toom probeert te houden. ,,De Koningsspelen komen eraan en het is bijna Pasen, dan is het druk”, verexcuseert ze zich. Dat de school een oogje in het zeil houdt als het om gezond drinken gaat vindt Nijland heel normaal. ,,Maar we overdrijven het niet. Met snoep tijdens een verjaardag doen we weer helemaal niet moeilijk. Het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de ouders.”