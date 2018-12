Speurtocht voor zieke kinderen in Isala

videoHet Isala ziekenhuis in Zwolle heeft een speurtochtapp gelanceerd voor zieke kinderen. De app leidt kinderen door het ziekenhuisgebouw, door de gangen, langs de planten in het gebouw en brengt ze iets bij over het groen.

Meike (10) en haar broertje Jurre (6) gebruiken de app voor het eerst, met wat opstartproblemen. ,,Ik wil eerst mijn 84 appjes checken’’, zegt Meike. Broertje Jurre rent direct de gang op. ,,Ik volg je’’, roept Meike hem toe.

De route

,,Hoeveel bladeren heeft deze plant?’’ leest Meike de vraag in de app op. Jurre begint te tellen. ,,Deze heeft er 6. Maar dat is geen optie. Klik dan maar 7 aan.’’ Jurre rent door, op naar de volgende plant waar een vraag bij hoort. Op het scherm van Meike's telefoon verschijnt een eekhoorntje, die hen verder leidt door het ziekenhuis.

,,Deze app is begonnen voor de zieke kinderen’’, vertelt Johan Jonker van Isala. ,,Maar we merken dat kinderen die bijvoorbeeld op bezoek zijn bij opa en oma de route ook even kunnen lopen.’’ Jonker benadrukt dat het voor kinderen belangrijk is om iets te kunnen doen. ,,Het is natuurlijk nooit leuk als je in het ziekenhuis ligt, dus we doen ons best om het voor kinderen iets leuker te maken.’’

Spelend leren

,,We gebruiken de route ook voor educatie’’, zegt Jonker. De vragen in de app gaan over de planten in het ziekenhuisgebouw. Over de vorm, de bladeren, hoe hoog een plant is. ,,We hopen dat kinderen zich bewust worden van de natuur om zich heen. Via de kinderen proberen we de ouders die mee lopen ook iets bij te brengen.’’

Jurre kan zich wel voorstellen dat het voor zieke kinderen leuk is om een speurtocht te doen. ,,Als ik hier lag en ik had mijn been gebroken, dan zou ik de speurtocht met krukken gaan doen.’’ Een speurtocht op krukken, 20 minuten lang? Daar word je wel moe van, maar dat maakt Jurre niks uit. ,,Daarna ga ik weer mijn bed in en slapen. Het is gewoon een leuke app.’’

Zus Meike: ,,In het ziekenhuis liggen is natuurlijk niet leuk, maar zo'n speurtocht maakt het een stuk leuker.’’

De app

Meike heeft geholpen in de voorbereidingsfase van de app. ,,Ik heb geprobeerd met een groepje kinderen het ziekenhuis wat gezelliger te maken. We hebben een gekleurde bloem gemaakt die bij de ingang van het ziekenhuis komt.’’ De app is met kinderen, maar ook in samenwerking met Natuur Milieu Overijssel tot stand gekomen, met behulp van subsidie van de provincie Overijssel.

De Isala kids app is gratis te downloaden via de Google Play Store of App Store.