Spitsuur voor dierenasiels, zelfs de ‘langzitters’ vinden baasje

,,Vooral de katten zijn razend populair. Ze staan erop en de meesten worden nog diezelfde dag geplaatst’’, vertelt Geesje van den Berg van Dierenasiel Zwolle. Maar ook naar honden is meer vraag dan anders. ,,Er is bijna geen hond die de laatste drie weken geen reactie krijgt.’’

Hond Boomer uit Zwolle heeft eindelijk een thuis gevonden. © Dierenasiel Zwolle Van den Berg is blij met de interesse in haar asieldieren. Zelfs de 'langzitters' krijgen aandacht van dierenliefhebbers. ,,Sommige dieren zitten er al zo lang, Boomer bijvoorbeeld. Die kwam hier veel te zwaar binnen. Hij is nu wat kilo's kwijt en is een stuk gezonder. Ook hij krijgt veel reacties en het lijkt erop dat hij een thuis heeft gevonden.''

“Met mensen die op zoek zijn naar een hond voeren we meerdere gesprekken. We zoeken uit of hond en eigenaar een match zijn en wat de motivatie van de nieuwe eigenaar is”, legt Van den Berg uit. Ze benadrukt dat de aanschaf van een huisdier voor altijd is en niet alleen voor nu omdat mensen meer thuiszitten.

Tijdelijk huisdier geen optie

Ook bij dierenasiel De Ark in Harderwijk is meer toeloop van dierenliefhebbers, maar daar zijn ze niet altijd blij mee. ,,Wij krijgen ook verzoeken van mensen die tijdelijk een huisdier willen opvangen, omdat ze nu thuiszitten en zich vervelen’’, zegt Naomi Klaassen. Aan dat soort verzoeken werkt het asiel niet mee. ,,We willen dat huisdieren goed terecht komen voor een lange periode.’’

In asiel De Kuipershoek in Klarenbeek, bij Apeldoorn, valt de drukte mee. Dat komt mede doordat het asiel alleen op afspraak bezocht kan worden. Hier geen spontane kijkers over de vloer. Volgens een medewerker zitten er op het moment niet veel dieren en komt er ook weinig binnen.

Gouden mandje

Dik Nagtegaal, woordvoerder van de Dierenbescherming, hoort dat mensen hun plannen om een huisdier te nemen wat vervroegen. ,,Dan waren ze het eigenlijk van plan rond de zomervakantie, maar omdat ze nu al thuis zijn, komen ze eerder.’’

Nagtegaal zegt dat serieuze adopties natuurlijk van harte welkom zijn. ,,Het is mooi en hartverwarmend dat we zien dat er ook dieren geplaatst worden die al langer in onze asielen zitten of een rugzakje hebben. Ook voor oudere dieren lijkt nu meer belangstelling te zijn. Daar zijn we ontzettend blij mee, want juist deze dieren verdienen een gouden mandje.’’

Extra doorvragen

,,We zijn alert op impulsieve aankopen in ons adoptiebeleid. We vragen nu juist extra door om te voorkomen dat er sprake is van een spontane adoptie. De aanschaf van een huisdier is namelijk voor altijd en niet alleen voor nu omdat mensen meer thuiszitten. Het is ons er alles aangelegen dat het dier na de coronacrisis niet weer bij ons terugkomt, maar dat het een ‘forever home’ heeft gevonden.’’