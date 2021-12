Splinter kan verschil maken in kruipruimtemoord Zwolle: krijgt De G. cel en tbs of alsnog vrijspraak?

Schokkende ontdekking

De politie doet in februari 2018 een schokkende ontdekking in de kruipruimte van de woning van Mark de G. in Zwolle. In plastic zakken blijken de lichaamsdelen te zitten van Deniz, een 38-jarige vader uit Zwolle. De G. wordt gearresteerd. Hij zegt later dat Deniz zichzelf, mogelijk per ongeluk, heeft doodgeschoten. Justitie denkt dat De G. de trekker overhaalde.