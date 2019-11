Splitsen van huizen is een plaag in delen van Zwolle; gemeente zet de rem erop

De gemeente Zwolle wil op die manier een dam opwerpen tegen (particuliere) beleggers die systematisch huizen opkopen en splitsen in appartementen of studio’s. Het gebeurt vooral in het centrum maar ook in Dieze, Kamperpoort, Wipstrik en Assendorp.

De druk op de woningmarkt is enorm en de vraag naar woonruimte voor mensen die alleen of met z’n tweeën wonen ook, weet wethouder Ed Anker. ,,Maar als je bestaande woningen opsplitst in vier, vijf wooneenheden dan kan de kwaliteit en het karakter van de woonomgeving in het gedrang komen. Want je krijgt er ook ineens vier, vijf fietsen en even zo veel vuilnisbakken bij. Dat geeft soms een te grote druk op de straat.” Een ander gevolg is dat de samenhang in de buurt afneemt als er minder gezinnen en meer ‘eenlingen‘ wonen die vaak weer snel verhuizen. De laatste twee jaar neemt het splitsen van huizen hand over hand toe. Anker: ,,De trend is nu zo sterk dat de wal het schip begint te keren.”