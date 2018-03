Spoeddebat over Zwols miljoenentekort zorguitgaven

VideoWethouders Eefke Meijerink (PvdA) en Ed Anker (ChristenUnie) moeten vrijdagavond verantwoording afleggen aan de gemeenteraad over het miljoenentekort in de zorguitgaven over 2017. Oppositiepartijen Swollwacht, SP en GroenLinks hebben dit spoeddebat aangevraagd.

Zes miljoen euro tekort op de jaarrekening van 2017 wat betreft Zwolse zorguitgaven, maar verantwoordelijk zorgwethouders Eefke Meijerink (PvdA) en Ed Anker (ChristenUnie) weigeren vooralsnog uit te leggen waar dit is misgegaan. ,,We gaan eerst de gemeenteraad informeren", aldus Meijerink.

Een opmerkelijke uitspraak aangezien het nieuws over het miljoenentekort een dag ná de laatste gemeenteraadsvergadering van de gemeente Zwolle door het college van B en W naar buiten werd gebracht. Waarom hebben ze het de avond ervoor niet aan de gemeenteraad meegedeeld? ,,Dat is een vraag die de gemeenteraad ons mag stellen", zegt wethouder Meijerink.



Na meerdere verzoeken van deze krant om een toelichting wordt eerst in een 'persoonlijk' telefoongesprek aan de verslaggever uitgelegd waarom de wethouders geen reactie gaan geven. ,,We zijn hier in het stadhuis als gekken aan het werk om zekerheid over de cijfers te krijgen", aldus Meijerink, aangevuld door wethouder Anker, die op de achtergrond blijkt mee te luisteren, met: ,,Zie dit als een vooraankondiging. Het is nu nog te vroeg om een toelichting te geven. We gaan alles eerst analyseren."

Verkiezingen

Nadat dinsdag het college van B en W in een persbericht het miljoenentekort bekend maakte, vroegen oppositiepartijen Swollwacht, SP en GroenLinks een spoeddebat aan. ,,Dit is onder dit college gebeurd", zegt Swollwacht-lijsttrekker William Dogger. ,,Dus moeten we het nu behandelen en niet over de verkiezingen heen tillen."

Angst

De drie politieke partijen waren onaangenaam verrast door het nieuws. ,,Dit kwam echt als een duveltje uit een doosje", zegt Dogger. ,,Er stond niets over in de begroting en ook niet in de Berap (beleidsrapportage, red.) afgelopen jaar en ook tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering afgelopen maandag is er niets over meegedeeld. Sterker nog, we hebben de indruk dat het college er zelf door verrast is. Mijn grootste angst is dat het college het niet onder controle heeft. "

Spoeddebat

Ook als Meijerink vanmiddag na een bijeenkomst over 'cultureelsensitieve dementiezorg' nogmaals om commentaar wordt gevraagd, blijft ze weigeren. Ook als wordt gevraagd of de bekendmaking een week voor de verkiezingen bedoeld was om het daar 'overheen te tillen', blijft ze erbij dat ze eerst de raad wil informeren. Het verzoek om het spoeddebat werd pas vanmorgen officieel gedaan waardoor het risico bestond dat er geen debat meer zou komen vóór de verkiezingen. Meijerink wil ook daar niet op reageren.