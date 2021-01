Spoedeisende hulp Isala in Zwolle en Meppel beleeft ‘rustiger’ oud en nieuw

Het Isala-ziekenhuis in Zwolle en Meppel beleefde een veel rustiger jaarwisseling dan voorgaande jaren. Vooral in Zwolle was het een stuk rustiger. Daar kreeg de Spoedeisend Hulp (SEH) vijf patiënten met brandwonenden binnen, waarvan een kind van 15 jaar. De vuurwerkslachtoffers konden allemaal na een behandeling weer naar huis.

De Spoedeisende Hulp behandelde afgelopen nacht ook drie dronken jongeren met een alcoholvergiftiging, waarvan er een jonger was dan 15 jaar. Ook zij konden na een behandeling weer naar huis.

Het ziekenhuis in Zwolle en Meppel schaarde zich eerder achter het standpunt van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) die het landelijk vuurwerkverbod toejuichte. ,,Het is voor ziekenhuizen gewoon een onveilig feest. Elke patiënt is er een te veel. Daarom zijn we blij dat het op de spoed veel rustiger was dan voorgaande jaren’’, zegt Isala-woordvoerder Gerben Hart. ,,Dat is fijn voor de medewerkers en druk op de zorg.’’ Het ziekenhuis had niet te maken met agressie of geweld.

Normale sterkte

De rustige verloop van de nacht betekende niet dat de SEH al voortijdig in bezetting kon afschalen. Die bleef op normale sterkte; op het niveau van andere jaarwisselingen. Omdat het toch een bijzondere nacht blijft, zegt Hart, waarvan je vooraf niet weet hoeveel slachtoffers er binnen komen. ,,Gelukkig zagen we geen zwaar oogletsel of ander zwaar letsel waardoor mensen in het ziekenhuis moesten blijven. Dat is voor ons winst, omdat het ziekenhuis al druk voelt en vol ligt. Je wilt toch voorkomen dat een ic-bed of een ander bed nog weer wordt bezet.’’

Of er de afgelopen nacht ook nieuwe coronapatiënten bij zijn gekomen in het Zwolse ziekenhuis kon Hart vanochtend niet zeggen. Er lagen op de eerste ochtend van het nieuwe jaar 54 Covid-patiënten in het Zwolse ziekenhuis, waarvan 15 op de intensive care. Dat is een lichte daling ten opzichte van afgelopen dagen. ,,Gelukkig’’, zegt Hart. Maar er kunnen geen conclusies aan worden verbonden. ,,Voor hetzelfde geld komt er komend weekend weer een enorme toeloop.’’ Het ziekenhuis houdt zoals de collega-ziekenhuizen in het land rekening met een piek in de zorgvraag in deze eerste maand van het jaar.