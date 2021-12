Sponsor Go Ahead tikt 10.000 euro af: PEC-fan dj Wietze zingt clublied aartsvijand in Zwolle

VIDEODj en PEC Zwolle-fan Wietze de Jager zingt morgen tussen 11.00 uur en 15.00 uur vanuit zijn tuin, in het tenue van Go Ahead Eagles, het clublied van de aartsvijand uit Deventer. Hoofdsponsor Jumper van Go AHead heeft namelijk 10 duizend euro afgetikt bij Radio 538 waarmee is voldaan aan het streefbedrag.

Dat bedrag werd gisteren afgesproken tussen De Jager en zijn sidekick Klaas van der Eerden, in het kader van de goede doelenactie Missie 538. Het bedrag zal worden geschonken aan een van de twaalf goede doelen waarvoor de radiozender zich inzet.

Beetje zorgen

De Jager, in de uitzending van vanmiddag, refererend aan meerdere acties waarin Van der Eerden het slachtoffer werd (hij moest als Ajax-fan vorig jaar bijvoorbeeld het Feyenoordlied zingen): ,,Ik had het moeten verwachten en de klap terug heb ik ook gekregen. Begin me een beetje zorgen te maken...’’

Die zorgen bleken terecht toen een woordvoerster van Jumper tot grote vreugde van Van der Eerden in de uitzending bekend maakte dat het bedrijf De Jager zo graag in dat ‘mooie shirt’ wilde zien, dat zij in een keer 10 duizend euro betalen. ,,Als we iets doen, doen we het meteen goed.’’

Per dichte post

PEC-supporters gaven via social media aan dat ze not amused zijn over de actie, maar de dj zegt zich niet van de wijs te laten brengen. De Jager: ,,Ik ben een beetje overdonderd, mooi dat jullie het willen doneren... Maar het is voor het goede doel.’’

Van der Eerden gaf aan dat het shirt van Go Ahead naar Zwolle wordt gestuurd. ,,Per dichte post, anders komt het shirt waarschijnlijk de stad niet in.’’

Kijk hier hoe Wietze de Jager het clublied zingt en de missie accepteert.

Volledig scherm Co-host Klaas van Eerden terwijl hij in contact staat met zijn collega DJ Wietze uit Zwolle. © Radio 538 – Missie 538

