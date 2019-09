Spoorklus aan Marsweg Zwolle moet in sneltreinvaart

Offensief tegen hardrij­ders op fiets­straat in Zwolle, nu nog vriende­lijk

18 september Het offensief van de gemeente Zwolle tegen hardrijders op fietsstraten is geopend. Waar kan dat beter dan op de Kamperweg, probleemplek bij uitstek. In eerste instantie gaat de overheid nog vriendelijk te werk, maar verkeerswethouder William Dogger wil ook met de politie in gesprek over stevigere acties.