Sportieve oplossing voor vakantie in Zwolle voor kinderen

Basketballen, kickboksen, voetballen in een stadion en als afsluitng naar het trampolinepark. Het is allemaal onderdeel van de ‘Kids United Sport Zwolle’-week (KUSZ): een sportieve en vitale vakantie voor kinderen die niet op vakantie kunnen.

In trampolinehal Rebound in Zwolle springt een groep van ruim dertig kinderen uit de groepen 5, 6 en 7 in het rondte op de donderdagochtend. Zo ook Gionaro (elf jaar), die net een paar salto's heeft geoefend. ,,Ik vind het leuk om te springen en trucjes te doen. We doen echt alles samen”. De jongen is zichtbaar in zijn element tijdens de laatste activiteit van de KUSZ-week. Door de hitte werd het volleyballen afgelast, maar de kinderen houden het met genoeg water nu prima uit. ,,Gewoon doorzetten”, stelt de elfjarige Jayden.

Sportieve vakantie

Het idee van deze sportieve week ontstond drie jaar geleden bij PEC Zwolle United. De maatschappelijke tak van de voetbalclub zocht contact met Sportservice Zwolle en het Landstede sportcentrum om samen iets voor kinderen te bedenken die niet op vakantie kunnen gaan. ,,Dat kan zijn om financiële redenen of sociale redenen”, legt Koen Tip van Sportservice Zwolle uit. ,,Dat is bijvoorbeeld bij gescheiden ouders of bij ziekte het geval”, Marieke Kroes van PEC Zwolle United daaraan toe.

De activiteiten worden gehouden dankzij financiële steun en mankracht van verschillende organisaties, zoals Stichting Kind in Beeld. Op loopafstand van het centrale punt, het MAC3park stadion, gingen de kinderen onder andere basketballen, kickboksen en naar speelparadijs Djambo. Dat laatste viel in de smaak bij Sanna en Sandy (beide elf jaar) en de negenjarige Rianne, die elkaar hebben gevonden deze dagen. ,,Bij Djambo was echt héél erg leuk. Het is fantastisch, ik heb ook nieuwe vriendinnen gemaakt", zegt Sandy terwijl de meiden giechelen.

Nieuwe vriendjes

Voorheen konden ook kinderen uit groep acht meedoen, maar de kloof is te groot merkte Tip. ,,Het programma is voor kinderen uit groep vijf nog wat uitdagender en de ouderen kinderen weten zichzelf wel te vermaken. Het gaat om plezier, vitaal zijn en vriendjes maken”, vat hij samen.

Quote Ik vind het ook een mooi gebaar voor mensen die niet zo veel geld hebben, dat ze hier nu wel een keer heen kunnen. Jayden (Elf jaar)

Dat is de 8-jarige Prince de afgelopen week gelukt. Hij ploft, net als zijn broer, neer van een sprong op de trampoline. ,,Ik vond het leukste toen we gingen voetballen in het stadion van PEC Zwolle”, zegt hij stralend. Als hem wordt gevraagd of hij nieuwe vriendjes heeft gemaakt krijgt hij een klopje op zijn schouder van Jayden. Samen gaan ze een keer afspraken. ,,Een keer zwemmen”, zegt Prince voordat hij weer doorgaat met springen.” Jayden, gehuld in een FC Barcelona-tricot, deed afgelopen jaar ook al mee. ,,Ik heb er vrienden aan overgehouden. Ik vind het ook een mooi gebaar voor mensen die niet zo veel geld hebben, dat ze hier nu wel een keer heen kunnen.”