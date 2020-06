Sportsbar The Referee in Zwolle houdt zich nog doof voor fluitsignalen grote voetbalcompetities

Wat te doen met lege IJsselhal­len in Zwolle? ‘De wethouder doet alsof ze al niet meer bestaan’

16 juni Zit Zwolle straks opgescheept met lege IJsselhallen die jarenlang verpauperen? Of wordt er toch nog gefeest tot er een nieuwe evenementenlocatie is? ,,Er is totaal geen urgentiegevoel.’’