Sri Lanka vermijden? Marga uit Zwolle wil dat voor geen goud

Dit is Peter uit Zwolle. Het Koninginne­dag­dra­ma in Apeldoorn eiste jaren later ook zijn leven

28 april ‘Koninginnedag 2009 begon als een feest. Omstreeks 12.00 uur gebeurde er echter iets wat mijn leven zou veranderen’. Dit schrijft Peter in een lezersbijdrage aan het boek ‘Over Leven’, dat deze krant vijf jaar na de aanslag in Apeldoorn uitbracht. Twee jaar later besluit Peter ‘de tijd voor zichzelf stil te zetten’. Wat hij zag, heeft hij nooit kunnen verwerken.