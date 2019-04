Sri Lanka vermijden? Margo uit Zwolle wil dat voor geen goud

Openlucht­bad Zwolle opent seizoen met record aan leden

27 april ,,We hebben nu meer dan 7000 leden”, vertelt voorzitter van het Openluchtbad Zwolle Rinette van der Vliet zaterdag. “Dat is uniek, een record.” Op de druilerige zaterdagmorgen, de start van het zwemseizoen, is daar in het bad aan de Ceintuurbaan in Zwolle nog niet veel van te merken.