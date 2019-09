Staat er in de lente geen koe meer in onze weilanden? Overijssel zet stap naar grasland zonder rund

De schok was groot, in mei van dit jaar. De Raad van State deed een vergaande uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Die had onder meer tot gevolg dat alle boeren in Overijssel voor het komende seizoen een vergunning moeten aanvragen als ze hun koeien in de wei willen laten lopen of hun grond willen bemesten. Maar de soep leek minder heet te worden gegeten dan opgediend: er was een vrijstelling die voor de vergunningplicht gold. Koeien konden in de wei blijven. Maar die vrijstelling is nu door de provincie Overijssel geschrapt.