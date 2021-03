Staat vordert ruim 1,5 miljoen euro van wietbende die onder meer hennepkwekerij in Steenwijk dreef

Hutjemutje in een rolstoel­bus en 3 kwartier omrijden: klachten over vervoer kwetsbaren in Zwolle

26 februari Lang wachten, ver omrijden en tijdens corona als sardientjes in blik in een auto zitten. Er zijn veel klachten over het vervoer via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Zwolle. De Participatieraad vraagt de gemeente om aanpassingen door te voeren. ,,Deze kwetsbare mensen hebben geen alternatief, maar de drempel om er gebruik van te maken is groot.’’