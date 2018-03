Staatssecretaris Defensie op bezoek bij Zwols oorlogsmonument

Slib uit sloot mogelijk oorzaak van vogelgriep in Kamperveen

13:41 Het Ministerie van Landbouw gaat onderzoeken of de uitbraak van vogelgriep in Kamperveen is veroorzaakt door het vermalen van slib uit sloten. Eric Hubers van LTO Pluimveehouderij roept leden op om voorlopig geen slib te verpulveren in de buurt van pluimveebedrijven.