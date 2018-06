Staatssecretaris dringt aan op 'snelle oplossing' voor Kamperlijn

De trein tussen Zwolle en Kampen kan voorlopig niet stoppen bij het gloednieuwe station Stadshagen, omdat de bodem onder de lijn te slap is voor 140 kilometer per uur. Daardoor mag de trein niet harder dan honderd kilometer per uur en is er te weinig tijd voor een tussenstop. Alle oplossingen kosten veel geld (tussen de 34 en 100 miljoen), bleek vrijdag tijdens twee persconferenties. Met een extra machinist aan boord en kortere stops kan het station Stadshagen wel open, vindt ProRail. Maar Overijssel, Zwolle en Kampen nemen daar geen genoegen mee, omdat reizigers hierdoor hun aansluiting kunnen missen. De opdrachtgevers willen waar voor hun geld: een treinverbinding zonder mitsen en maren.