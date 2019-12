Staatssecretaris gaat aanschaf Chinese Keolis-bussen in Oost-Nederland onderzoeken op oneerlijke concurrentie

Het ministerie van Economische Zaken gaat onderzoeken of de aanschaf van 259 Chinese bussen door vervoerder Keolis voor de provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland eerlijk is verlopen. Dat zegt een woordvoerder van staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) tegen de NOS .

Eind november werd duidelijk dat Keolis meerdere in China gemaakte bussen van producent BYD gaat importeren om in Oost-Nederland de weg op te laten gaan. Hier kwam felle kritiek op vanuit de PVV Overijssel, omdat Keolis in hun ogen had moeten kiezen voor het Nederlandse bedrijf VDL vanwege de werkgelegenheid. Volgens Keolis werd er gekozen voor een mix van typen voertuigen, waartoe onder meer ‘bussen van een Chinese fabrikant behoren’.

De eigenaar van VDL Groep Wim van der Leegte is niet blij met die beslissing, laat hij weten in een opiniestuk op de site van het bedrijf. ,,Natuurlijk hebben wij een zakelijk belang bij het leveren van bussen. Maar als voorvechter van het behoud van werkgelegenheid in de hoogwaardige Nederlandse maakindustrie maken wij ons oprecht grote zorgen door de gunningen van de genoemde concessies. Het bestellen van Chinese bussen zal leiden tot structurele consequenties voor de werkgelegenheid in Nederland.”

Steun Overijssel

Van der Leegte gaat in zijn stuk specifiek in op de aanschaf van de 259 Chinese bussen en had op meer steun gehoopt van de provincie Overijssel. ,,Helaas hebben wij niet kunnen rekenen op ondersteuning, terwijl wij precies een jaar geleden met de overname van Siemens Hengelo ongeveer 450 banen voor de Nederlandse hoogwaardige industrie hebben weten te behouden. Bij onze bedrijven in Overijssel werken ongeveer duizend medewerkers en wij investeren de komende twee jaar voor zeker zeventig miljoen euro in deze regio.”