Staatssecretaris Paul Blok avondje op pad met soepbus Leger des Heils in Zwolle

‘We zoeken altijd naar het verhaal achter de mens en leggen contact om het vertrouwen te winnen. Als het nodig is, verwijzen we de mensen naar verdere hulpverlening. Doel is om dakloosheid op te heffen en perspectief voor de toekomst te bieden', meldt de organisatie op haar site.

Op de Facebookpagina van het Zwolse Leger des Heils zegt Blokhuis over zijn bezoek: “Ongelooflijk hoe op zo’n praktische manier hulp wordt gegeven, met soep, koffie en broodjes. Het was echt een belevenis voor mij om te zien dat mensen allemaal uit donkere gaten aan komen lopen om hulp te krijgen. Het is heel triest dat het nodig is in Nederland, maar het is geweldig dat het Leger des Heils dit doet. En ik hoop dat deze hulpverlening nog lang kan blijven zolang het nodig is.’’