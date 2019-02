Staatssecretaris spreekt in Zwolle over arbeidsmarkt

Roep om behoud geld voor Zwols jongeren­the­a­ter na opheffen The Young Ones

16:15 Het gemeentegeld dat voor het opgeheven theatergezelschap The Young Ones was, moet behouden blijven voor soortgelijke initiatieven in Zwolle én er moet snel een plan komen om te zorgen dat er een theaterwerkplaats komt of blijft voor Zwolse jongeren. Vier politieke partijen roepen daartoe op.