Stabiel christelijk blok in versnipperd Zwolle

Zwollenaren leven sinds de gemeenteraadsverkiezingen in een totaal versnipperd politiek landschap, waarbij er nog één stabiele factor is: de ChristenUnie. De partij van Gerdien Rots blijft de grootste in Zwolle, maar als ze vanaf haar troon naar beneden kijkt ziet ze een ravage.

Als de verkiezingsuitslag iets leert, is het dat Zwolle hinkt op twee gedachten. Juist de partijen die afgelopen tijd lijnrecht tegenover elkaar stonden op een belangrijk verkiezingsitem (windmolens), hebben een monsterzege geboekt. Waar GroenLinks - dat desnoods 25 turbines acceptabel vindt - van 3 naar 7 zetels gegaan is, springt Swollwacht - dat geen enkele molen wil - van 3 naar 6. Deze op dit onderwerp meest uitgesproken oppositiepartijen, hebben de grootste slag gemaakt in Zwolle.

Bij de VVD hadden ze stiekem op meer gehoopt, maar de boodschap van groei, (ondernemers)vrijheid en strengere handhaving heeft er niet voor gezorgd dat ze zetelwinst boekt. Het is wel de enige coalitiepartij die geen stoel in de raadszaal kwijtraakt. Dat de liberalen nu GroenLinks en het sociaal linkse Swollwacht voor zich moet dulden in plaats van D66 en PvdA, zoals de afgelopen vier jaar het geval was, zal niet met gejuich ontvangen worden in het rechtse kamp.

Tegenvaller

Die twee coalitiepartijen likken hun wonden. De PvdA is sinds mensenheugenis een stabiele regeringspartner in bakermat Zwolle. Na vier jaar geleden al een zeteltje te hebben moeten inleveren, hoopte ze nu opnieuw een klein verlies te kunnen 'vieren'. De kiezer heeft haar echter van 6 naar 4 zetels gestuurd. Een fikse tegenvaller. Hetzelfde geldt voor D66, dat bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen nog spectaculair won. Haar boodschap van maximale ondernemersvrijheid op zondag is niet aangeslagen in de stad. Met de ChristenUnie als grootste partij en de klapper van GroenLinks - niet de grootste voorvechter van meer winkelzondagen - beseft D66-lijsttrekker Jan Brink dat de verkiezingsuitslag geen overwinning is voor de koopzondag.

Zwolle is sinds woensdag iets christelijker. In zetels niet, maar procentueel gezien wel. Door de winst van het CDA (van 3 naar 4 zetels) heeft deze partij samen met de ChristenUnie (van 8 naar 7 zetels) een kleine 30 procent van de stad achter zich.