Stad Zwolle praat mee over hoe de nieuwe lokale omroep het doet

Minister pleit na Zwols werkbezoek voor verstandi­ge manier van opschalen IC-capaciteit

21:11 Het aan meer patiënten plaats kunnen bieden op de intensive care (IC) moet verstandig en doordacht gebeuren. Daar pleit minister Martin van Rijn van medische zorg maandag in Zwolle voor na een werkbezoek. Isala werkt inmiddels aan een plan om als regionale ziekenhuizen gezamenlijk te kunnen opschalen, in het geval dat nodig is vanwege bijvoorbeeld het coronavirus.