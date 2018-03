Stadhuis Zwolle hele jaar 'under construction'

'Acceptatie homo's bij ouderen vaak nog ver te zoeken'

Oud zijn en dan er voor uitkomen dat je homo of lesbisch bent; het is over het algemeen 'not done'. Zwollenaar Wim Zantingh (65) heeft daar genoeg van. Hij sluit zich aan bij het initiatief van de Zwolse welzijnsorganisatie WijZ en gaat met welzijnswerker Erik van Rosmalen met senioren over dit onderwerp het gesprek aan in de Zwolse verzorgingshuizen van Driezorg.