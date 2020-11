Stadkamer in Zwolle hoopt snel op beperkte opening

Deuren van Stadkamer Zwolle gaan maandag iets verder open, maar het blijft beperkt

7 mei Boeken lenen, terugbrengen of even tussen de stellingen door struinen; dat kan vanaf maandag 11 mei weer in Stadkamer Zwolle. Maar druk mag het zeker niet worden. De werkplekken en het horecadeel blijven voorlopig dan ook gesloten.