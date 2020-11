Stadkamer in Zwolle vanaf dinsdag weer beperkt open

Over de Tong Leeg pannetje mee naar Italiaans restaurant D’Andrea’s in Zwolle, vol pannetje mee naar huis

6 november Het voelt een beetje alsof ik net zoals in mijn studententijd bij ons mam was geweest en met een pannetje eten terug naar huis reisde (‘Dan krijg je wat fatsoenlijks binnen’). Maar ik fiets toch echt in Zwolle, bijna 25 jaar later. Maar wel mét pan vol heerlijk eten van Italiaans restaurant D’Andrea’s.