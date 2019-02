Stadkamer ontfermt zich over Zwols cultuurfonds voor kunstenaars

Politie bevestigt: ‘Twee handgrana­ten afgegaan in Zwol­le-Zuid’

15:35 De nachtelijke explosies in de Hanselaarmate in Zwolle-Zuid zijn veroorzaakt door handgranaten. Dat bevestigt waarnemend districtschef Wim Kanis van de politie IJsselland. ,,Dit is best een heel heftig incident. Het is niet even een handgranaat neerleggen; nee, er zijn er twee afgegaan.”