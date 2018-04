Stadsbussen Zwolle rijden in 2020 elektrisch

De stadsbussen in Zwolle zullen vanaf 2020 elektrisch gaan rijden. Op termijn moet dat voor het hele gebied IJssel-Vecht gaan gelden. De provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland hebben dit als onderdeel van de nieuwe aanbesteding voor het openbaar vervoer in een zogenaamde Nota van Uitgangspunten vastgelegd.

Om in 2020 elektrisch te kunnen gaan rijden worden nu al basisvoorzieningen aangelegd in Zwolle, meldt provinciewoordvoerder Petra Timmer. ,,Bij de bouw van het nieuwe busstation in Zwolle leggen we nu de meest primaire basisvoorzieningen aan die elektrisch rijden op termijn mogelijk maken", aldus Timmer. ,,Het gaat dan om de aanleg van mantelbuizen in de bodem waar later de kabels voor de laadpalen doorheen kunnen. Door deze nu al aan te leggen zorgen we ervoor dat we later het busstation niet opnieuw open hoeven te breken."

Emissieloos

De voorbereidingen en het voornemen komen voort uit een afspraak met het Rijk om in 2030 emissieloos te rijden met het openbaar vervoer, meldt Timmer. ,,De gezamenlijke Nota van Uitgangspunten (NvU) is de basis voor de concessies die de komende jaren worden aanbesteed. Hierin is de verdere verduurzaming van het ov een belangrijk aandachtspunt."

Aanbesteding

Naast IJssel-Vecht is in 2023 is de concessie Berkel Dinkel en in 2025 de concessie Rijn Waal voorzien. De NvU wordt de komende periode besproken in Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van de drie provincies. De provincies hopen eind dit jaar de aanbesteding voor het ov van start te kunnen laten gaan. De daadwerkelijke start van de nieuwe concessie IJssel-Vecht is dan eind 2020.

Reikwijdte