Stadsdijken Zwolle vanaf 2020 verstevigd voor 110 miljoen euro

Viaa Zwolle op vierde plek in HBO Keuzegids

9:45 De opleidingen Verpleegkunde, Social Work en Godsdienst-Pastoraal Werk van Hogeschool Viaa in Zwolle zijn beoordeeld als de beste hbo-opleidingen van Nederland. Dat staat in de Keuzegids Hbo 2018 die vandaag is verschenen, meldt Viaa in een persbericht.