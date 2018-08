Stadsfestival Zwolle: 4 keer tips van theatermakers die zelf optreden

1. Katinka Polderman, cabaretier (Opticum, vrijdag 15.30 en 18.30 uur):

,,Ik ben erg benieuwd naar Patrick Nederkoorn. Ik ken hem als een heel geestige en vooral ook slimme jongen die het engagement en de diepgang graag opzoekt. Daar hou ik van. Ook naar Kasper van der Laan, met wie ik een tentje deel, ben ik benieuwd. De stukjes die ik van hem op YouTube heb gezien vond ik erg grappig en vervreemdend. En Climate Street Painting lijkt me ook bijzonder. Ik heb wel eens foto's van 3D stoepkrijt gezien, maar in het echt lijkt het me nog spectaculairder. En daarbij: Er kan mij niet genoeg gestoepkrijt worden in de wereld."

Volledig scherm Katinka Polderman © Eigen foto

2. Cristel Hakvoort, theater KRIJT, Golfje zoekt Zee (2+) (festivalterrein, alle dagen, meerdere voorstellingen):

,,‘Oranje’ van Bart Huijser. Dit is zijn eindexamenwerk, ik zag het eerder dit jaar al op het afstudeerfestival van ArtEZ. Ik vond het zo mooi dat ik mocht meekijken naar wat er zich tussen de vier muren van zijn ouderlijk huis afspeelt. Een zeer ontroerende en kwetsbare inkijk in het gezinsleven van de maker. Een zakdoek meenemen naar ‘Oranje’ is dan ook geen overbodige luxe. Ook kijk ik uit naar ‘Monsters’ van Duda Paiva. Poppenspel heeft mijn hart gestolen, bij KRIJT werken wij er veel mee. Duda Paiva combineert prachtige poppen met meesterlijke dans."

Volledig scherm Theater KRIJT © Theater KRIJT

3. Jeroen Kriek, The Young Ones theater (The Young Ones tent, vr/za/zo meerdere voorstellingen):

,,Er springt er eentje uit. 'Een Kersentuin' van het Kameroperahuis. Gemaakt door een jonge maker, dat spreekt ons erg aan. Het is een recalcitrante bewerking met mooie muziek. Ik ken de voorstelling in ruwe vorm, want het is hier bij ons in huis gerepeteerd. Dat vond ik heel fascinerend."

Volledig scherm Jeroen Kriek van theatergroep The Young Ones (links) © Archief Frans Paalman

4. José Montoya en Boyd Grund, Likeminds, Katten kijken (RAMP, zaterdag en zondag, meerdere voorstellingen):

,,Built for it (Alida Dors/Backbone). Sommige voorstellingen zijn vermakelijk waar andere voorstellingen je aan het denken zetten. Built for it is een mooie combinatie. Dans en poëzie. Doen!"