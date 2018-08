Stadsfestival Zwolle dit jaar completer

Henk (71) raakte zwaarge­wond in PEC-tun­nel: 'Ik had helemaal niet te veel gedronken'

28 augustus Zwollenaar Henk (71) zat zaterdag 'gewoon' weer op de tribune toen PEC Zwolle tegen PSV speelde. Twee weken eerder, na de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen, belandde Henk op de intensive care. Hij kwam al fietsend in botsing met een andere fietser in de Vondeltunnel naast het stadion. ,,Wat er precies is gebeurd, weet ik niet. Maar ik had niet te veel gedronken, terwijl dat wel in de media kwam."