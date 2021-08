Stadsfestival Zwolle gaat in coronaproof vorm door, met kaartjes kopen en stoelen op anderhalve meter

Het Stadsfestival in Zwolle gaat door, zij het in aangepaste vorm. In het weekend van 3 tot 5 september kunnen mensen theater, dans en zang bekijken op verschillende plaatsen in de stad. Bezoekers moeten van tevoren een kaartje kopen, want per voorstelling is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Waar het festival voorgaande jaren tienduizenden bezoekers ontving, zal de opkomst dit jaar een stuk kleiner zijn. Het laatste Stadsfestival werd in 2019 georganiseerd, dus vóór corona. Vorig jaar ging het in verband met de pandemie niet door. Maandag startte de kaartverkoop van de aankomende voorstellingen, en per optreden krijgen mensen een stoel toegewezen om op te zitten, keurig op anderhalve meter afstand natuurlijk.

Heel anders dus dan voorgaande jaren. ,,We hebben ervoor gekozen om een dusdanige veilige opzet te hanteren, dat we de anderhalve meter maatregelen kunnen naleveren. We hadden ook kunnen kiezen voor een vrij gebied met 750 mensen, met Testen voor Toegang. Maar zo houden we ons open karakter”, vertelt Thomas Siemonsma, marketeer bij Stadsfestival.

Flinke namen

Ondanks corona heeft het Stadsfestival nog wel flinke namen kunnen strikken voor het festival. Zo komt actrice en zangeres Ellen ten Damme optreden, maar ook dansgezelschap 155 en ShELFISH: One, een groep die dans, theater, video en muziek combineert. ,,Iedereen wil heel graag weer, dat merkten we toen we artiesten aan het vragen waren.” Van Zwolse bodem komt bijvoorbeeld theatergroep De Jonge Honden met de voorstelling Spaghettirellen.

In verband met de settingen van bepaalde voorstellingen was het nog wel even flink passen en meten, vertelt Siemonsma. ,,Met sommige optredens is de vraag: hoeveel mensen mogen daar komen kijken, dat het nog veilig is? Het was soms even zoeken.” Hij doelt bijvoorbeeld op theatrale routes, waarbij bezoekers op theatrale wijze door de stad worden geleid. Er is, net als bij de vorige editie, geen grachtenconcert meer.

Siemonsma voegt toe: ,,Volgens mij snakken mensen echt naar een festival. We zijn erg blij met hoe het nu kan doorgaan.”

In de kelder & een buitenbioscoop Er is een scala aan voorstellingen waar deelnemers kaartjes voor kunnen kopen. Zo organiseert Firma Weijland een voorstelling in de kelder onder het gemeentehuis. Ook is er op het Meerminnenplein een buitenbioscoop van het Fraterhuis, waar je films kan kijken.

De kaarten van het Stadsfestival zijn hier verkrijgbaar.