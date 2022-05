‘Stadshagen? Ik wilde er niet eens doorheen rijden’: Vinex-wijk in Zwolle viert 25-jarig bestaan

Scania breidt fors uit in Hasselt: honderden medewer­kers werken bij ‘logistieke hotspot’

De vestiging van Scania in Hasselt wordt groter en groter. Een logistieke hal krijgt er 5800 vierkante meter bij. Meer dan de helft van de 650 medewerkers van Scania Logistics in Zwolle en Hasselt werkt inmiddels in het laatstgenoemde stadje. „Hasselt is een logistieke hotspot van het bedrijf geworden”, zegt Scania-manager Marco de Boer.

