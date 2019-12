Stadshagen krijgt meer betaalbare huurwoningen

Grote zoekactie bij Zwarte Dennen in Staphorst naar vermiste man uit Zwolle

15:23 Bij Recreatieterrein Zwarte Dennen in Staphorst is een grote zoekactie gaande. De eerder in Zwolle als vermist opgegeven 47-jarige man is nog niet aangetroffen, diens auto stond op een parkeerplaats bij het recreatieterrein.