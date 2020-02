Stadshagen krijgt woonzorgwijkje tussen winkelcentrum en Stadshoeve

Rijkswater­staat volop druk met strooien: al meer dan miljoen kilo zout op de wegen

8:56 Om de gladheid te bestrijden is Rijkswaterstaat ook hier in de regio volop zout aan het strooien. Dat valt live in de gaten te houden op de speciale strooikaart van de rijksdienst. Op de A50 tussen Apeldoorn en Zwolle ligt al volop zout, net als op de A28 tussen Amersfoort en Zwolle.