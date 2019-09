Stadshagen opgeschrikt door bedreigingen met vuurwapen: ‘Ik waarschuw mijn kinderen altijd, let op wie er achter je fietst’

videoIn één weekeind twee jonge fietssters die in de buurt van de Zwolse wijk Stadshagen belaagd werden met een vuurwapen: dat is schrikken. ,,Ik las het net, ik kreeg een appje doorgestuurd van mijn man”, vertelt Margje Kamerman maandagmiddag.

Ze woont aan de Hasselterdijk, vlakbij de plek waar een 15-jarig meisje zondagavond beroofd werd. Dat gebeurde op de kruising van een fietspad vanuit de wijk met de dijk die langs het Zwarte Water loopt richting stad. Ze is verbaasd, want het is een drukke route met veel fiets- en autoverkeer. ,,Er wordt volop gewandeld en gefietst en er komen ook ’s avonds veel jongelui langs die naar de stad gaan.”

Pizzabezorger

Ook veel passanten vinden het opmerkelijk dat juist op deze plek een beroving was. ,,Serieus?”, schrikt een jongen die een wandelingetje maakt. ,,Dit is een gebied waar iedereen zijn hond uitlaat, er lopen altijd mensen.” Klopt, weet een man die met zijn viervoeter op pad is. ,,En het is geen hangplek of zo waar vreemde types rondhangen.” Dat beaamt ook het echtpaar Groothuis, dat vlak langs het bewuste fietspad woont. ,,Het is goed verlicht, er komen altijd veel mensen langs. En bezorgscootertjes.” Eerdere incidenten in deze buurt kan het stel zich ook niet heugen.

Telefoon in de aanslag

Kamerman weet van een beroving van een pizzabezorger, een eindje verder op de Hasselterdijk. ,,Dat was vorig jaar. Maar daarna eigenlijk niets meer. Zo eens in het jaar gebeurt er wat en daarna is het weer een tijd rustig.” In de gebeurtenissen van afgelopen weekeind ziet ze aanleiding om haar kinderen nog weer eens te waarschuwen. ,,Al doe ik dat wel vaker. Ik zeg altijd: als je terug fietst uit de stad, let dan op of er niet iemand achter je blijft hangen. Hou je telefoon in de aanslag zodat je direct kunt bellen als je het niet vertrouwt. Dat soort dingen. Maar verder moet je denk ik ook een beetje nuchter blijven.”