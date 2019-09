Stadshagen: wat gebeurt er in je wijk als de kogels door de straat vliegen?

Het is iets na acht uur ’s ochtends, op een doorsnee dinsdagochtend bij basisschool Het Festival in de Zwolse wijk Stadshagen. Moeders en vaders op fietsen, in pak, in mantelpak, op bakfietsen, auto’s gaan af en aan, bijna iedereen in een versneld looppasje. Kinderen krioelen rond de parkeerplaats, rennen achter hun ouder aan de school in. Bij de poort van de school is tijd een schaars goed. Stadshagen is overduidelijk een wijk van tweeverdieners. ,,Sorry, ik moet naar mijn werk”, is dan ook een goed excuus op de vraag of ze even tijd hebben om te praten over de wijk waarin ze wonen.