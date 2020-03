Stadshagen Zwolle krijgt tweede buslijn in nieuwe dienstregeling van volgend jaar

Corona in de regio: Isala Zwolle verplaatst coronapa­tiën­ten naar Duitsland en besmette arts uit Ermelo ging door een hel

29 maart Het aantal doden door het coronavirus in Nederland is opnieuw gestegen. Sinds gisteren zijn er 132 nieuwe overledenen gemeld bij het RIVM, wat het totaal nu op 771 brengt. In 24 uur tijd zijn er bovendien meer dan 1100 nieuwe positieve besmettingen geconstateerd.