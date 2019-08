Stadshagenfestival Zwolle geen last van hitte: ‘We hebben extra water neergezet’

videoZo’n twintigduizend bezoekers verwacht de organisatie vandaag op het Stadshagen Festival in Zwolle. Het festival, dat volledig drijft op vrijwilligers, is uitgegroeid tot een van de grootste buurtevenementen van Nederland.

31 graden geeft de thermometer aan, stikheet is het in Winkelcentrum Stadshagen. Toch merkt Elvira Rijtsma van de organisatie niet dat het daarom rustiger is. ,,Ik zie een beetje een verschuiving. Het was in de ochtend wat drukker en rond het middaguur waren er wat minder mensen. We proberen er wel rekening mee te houden en hebben overal water neergezet. We hanteren een hitteplan.’’

Het buurtfeest beleeft inmiddels haar 19e editie en groeit nog elk jaar. ,,Ik doe het zelf voor de negende keer en elk jaar komt er weer iets bij. Het wordt groter en groter. We hebben nu voor het eerst een foodplein. En er is een heel duurzaamheidsplein gemaakt waar mensen informatie kunnen krijgen over zonnepanelen, afval scheiden, biologische maaltijdboxen uit de buurt en eigenlijk alles wat je maar kunt bedenken op duurzaamheidsgebied.’’

Zwols feestje

Het festival is ooit begonnen als bescheiden buurtfeestje, maar inmiddels trekt het ook mensen uit andere Zwolse wijken. De organisatie verwacht minstens twintigduizend bezoekers op het festival. Van een wijkfeest kun je ook niet echt meer spreken. ,,Er komen hier ook veel mensen uit Zwolle Zuid, Westenholte, Aa Landen en Holtenbroek. Het is een gratis evenement en er is een groot kinderplein, wat echt fantastisch is.’’

Weerzien

Het feestje gaat nog tot in de late uurtjes door, al staat er op de website te lezen dat ‘overmatig alcoholgebruik niet wordt getolereerd’. ,,Het dak gaat er vanavond af in de feesttent. Omdat dit het laatste weekend van de schoolvakantie is, is het een soort van weerzien. Je hebt elkaar een tijd niet gezien en hier kom je samen. Het is net een dorp!’’

En daarmee is een bezoeker, die liever niet met zijn naam in de krant wil, het eens: ,,Ik ben elk jaar van de partij. Ik ben net terug van vakantie met mijn gezin en dit is een mooie afsluiting van de zomer.’’