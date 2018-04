Stadshoeve: 'Dieren niet voeren'

Overijssel vooral populair bij Duitsers en Belgen

17:02 Duitsers en Belgen weten Overijssel steeds beter te vinden. De Oosterburen waren vorig jaar goed voor 600.000 overnachtingen in de provincie, een stijging van 34 procent vergeleken met 2016. Belgen lagen 190.000 keer in een Overijssels bed. Dat is een groei van 6 procent.