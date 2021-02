Stadshoeve Zwolle weer de pineut: twee mannen plegen vernielingen aan bistro

Geblakerde ramen herinneren dag later aan explosie op Marslanden in Zwolle

21 februari Geblakerde ramen herinneren zondagmiddag aan het incident op bedrijventerrein Marslanden in Zwolle, dat de vorige avond de Explosieven Opruimingsdienst deed uitrukken. Het is deze dag stil aan de Telfordstraat. Maar dat was eerder in de week wel anders, weet een buurman.