Stadsstrand keert ondanks faillissement tóch terug in Zwolle

PEC Zwolle verzekerd van nog een jaar eredivisie na fraaie ommekeer

20:39 PEC speelt ook in het nieuwe seizoen eredivisievoetbal. Officieus was de club al veilig, maar na de overwinning op FC Groningen zijn de Zwollenaren dat nu ook officieel. Het plan van trainer Jaap Stam slaagde: in de resterende 34 minuten een verliespartij voorkomen. PEC zette een 1-2 achterstand om in een 3-2 zege.