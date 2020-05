Stadsstrand Zwolle opent maandag, met grote banken in plaats van strandstoelen

Veranderingen voor bezoekers

Enthousiasme

Toch klinkt het enthousiasme over de opening door in de stem van de uitbater. Ze mogen weer. Iets doen. Twee andere bedrijven van hem en zijn compagnon liggen stil. ,,We zijn heel blij dat we dit mogen doen, op deze mooie plek. Daar worden we gelukkig van, net als van alle reacties die we al kregen via alle kanalen. Mensen staan te springen om het strand op te mogen.’’

Financieel zal het echter geen vetpot worden, weet hij. ,,We hopen quitte te kunnen spelen. Met een beetje geluk houden we aan het eind van het jaar iets over. Het is altijd een risico, elk jaar. Wordt het goed weer? Nu is het spannend of mensen echt gaan komen. Maar ik hoop dat, doordat mensen minder op vakantie gaan, we een mooie zomer kunnen draaien. Voor aanstaande maandag zitten we al vol.’’