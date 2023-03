Stak Etiënne (34) uit Zwolle slachtoffer met kapot whiskeyglas? ‘Bewust de kans op overlijden aanvaard’

eerste klasse DOS Kam­pen-ta­lent Ter Burg heeft potentie: ‘Heel benieuwd waar hij gaat eindigen’

Met de regelmaat van de klok levert de jeugdopleiding van DOS Kampen goede voetballers af voor grotere clubs in het divisievoetbal of zelfs bij de profs. Job ter Burg is de volgende die op de radar staat. De verdediger komt nog maar net kijken in het seniorenvoetbal en kan thuis tegen SVI een 0-1 nederlaag ook niet voorkomen.