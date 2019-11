Stakende docenten bij IJsselhallen: ‘De waardering voor wat we doen is volledig verdwenen’

Bij de IJsselhallen in Zwolle hadden zich vandaag een paar honderd docenten verzameld voor de onderwijsmanifestatie. ,,Het is nu wel een keer klaar, dat wilde ik laten horen.”

“Ik sta hier echt niet voor meer geld voor mijzelf. Ik sta hier om het onderwijs te redden,” zegt Nienke Westendorp van de Emmaschool te Steenwijk. Samen met collega Bianca Veldhuizen en directrice Petra Moedt is ze naar de onderwijsmanifestatie in Zwolle gekomen. Veldhuizen: ,,Mijn vak wordt uitgehold door al het regelwerk wat ik moet doen. Als ik administratie leuk had gevonden, was ik wel secretaresse geworden. Ik wil kinderen iets leren, dat is mijn passie. Maar dat lesgeven is nog maar een derde van mijn tijd.” Er moet meer geld bij, zodat er meer leraren komen, het vak moet aantrekkelijker worden, anders zie ik het echt somber in, meent directrice Moedt. ,,Maar het gaat om de toekomst van onze kinderen. De school moet tegenwoordig alles maar oplossen, we moeten burgerlessen geven, verkeersonderwijs, verzin het maar. Er zijn grenzen.”

Stoeltjes klaarzetten

Nienke Westendorp is net klaar op de PABO, maar ze merkt aan vrienden dat ze geen idee hebben wat haar vak inhoudt. ,,Jij hoeft toch alleen maar stoeltjes klaar te zetten ‘s ochtends? De waardering voor wat we doen is volledig verdwenen.” Dat mensen die onbevoegd zijn gewoon voor de klas kunnen staan, voegt Veldhuizen toe, om de problemen op te lossen, dat kan toch niet?”

Salarissen gelijk

Gezamenlijk een stem laten horen, het is klaar, mooi geweest, ze willen gehoord worden. Dat is de overheersende emotie vandaag bij de IJsselhallen. De sfeer is goed, maar toch ook vooral vastberaden. Een groepje mannen staat bij elkaar, het blijken docenten van het voortgezet onderwijs van het Nuborgh College in Elburg. Scheikunde, wiskunde en geschiedenis docent zijn ze. ,,Dat salaris is niet het belangrijkste, maar we willen nu echt laten weten dat er geluisterd moet worden,” zegt Bernd Pol. ,,Ik vind wel dat het salaris van het primair en basisonderwijs gelijk getrokken moet worden, dan krijg je echt wel meer mannen in het basis onderwijs,” denkt Ricardo Dekker, scheikunde leraar.

Topprioriteit

Marieke Carpay is leraar op basisschool de Toonladder Zwolle. ,,Het is toch erg, je gaat toch als er geen chirurg is ook niet een onbevoegd iemand de operatie laten doen?” Ze heeft met het hele team een t-shirt aan met ‘wij zijn geen topprioriteit’. Zo voelt het wel, en dat moet veranderen.

Vrouwenwereld