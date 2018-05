Stakende docenten Zwolle in optocht naar park De Wezenlanden

Zichtbaar

Naast een centrale bijeenkomst in Deventer voor leerkrachten uit beide provincies wordt dus ook in Zwolle gezamenlijk actie gevoerd. Het initiatief daarvoor komt van Eleonora Kogelman-Zeegers van De Werkschuit. Zij heeft collega's van andere stakende scholen opgeroepen om mee te doen. ,,Een aantal mensen gaat naar Deventer, maar we wilden ook in Zwolle iets doen om ons te laten zien. Als je staakt voelt het niet goed om thuis te gaan zitten. We willen zichtbaar aanwezig zijn.'' Ze rekent op enkele tientallen deelnemers. Hoe groot de actiebereidheid onder scholen is, is niet helemaal duidelijk. Bij Openbaar Onderwijs Zwolle gaan alle scholen dicht en bij Vivente de meeste. Onderwijsorganisatie Catent doet niet mee aan de staking.