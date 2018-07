Staking bezorgt Scania-personeel in Zwolle nieuw overwerk

Zo'n 1600 werknemers tekenden onlangs een petitie om hun beklag te doen over het vele overwerk. Die overuren liggen nogal gevoelig, zeker bij de collega's met een gezin, weet Scania-werknemer en tevens FNV-kaderlid Gerrit Knol. ,,In dit geval is overwerk een consequentie van de staking, dat wisten we. Het is dus niet anders.''

CAO

Er is sprake van een impasse, weet Knol. Want eigenlijk valt er pas met Scania over het overwerk te praten, als er een nieuwe CAO op tafel ligt. En dat kan nog wel even duren. ,,De vorige keer was dat ruim negen maanden.''

De vakbonden FNV en CNV zijn in onderhandeling over een CAO voor de Metalektro. Dat is een branche waarin 150.000 mensen werkzaam zijn en waar ruim 900 bedrijven onder vallen. Knol zit zelf ook aan tafel, bij de gesprekken in Zoetermeer. ,,We hebben al vijf keer overleg gehad zonder dat er iets met onze wensen is gedaan. Nu hebben we een zesde uitnodiging gehad, maar weer zonder tegemoetkoming. Dus voorlopig doen wij niets.'' Hij acht de kans op een nieuwe staking groot. ,,Dit was pas de eerste keer hè.''