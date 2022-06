Stalker uit Zwolle staat met bloemen voor de deur en solliciteert bij haar werk: ‘Je kan het toch bespreken?’

Huisarts heeft nog amper tijd voor de patiënt: ‘Dan word ik wakker en denk ik: helemaal vergeten terug te bellen’

Huisartsen pikken de hoge werkdruk niet langer en eisen in een manifestatie, op 1 juli in Den Haag, dat de minister Ernst Kuipers er wat aan doet. De huisartsenzorg dreigt hoe langer hoe meer zelf ziek te worden. Drie huisartsen delen hun zorgen. ,,Het is rennen, vliegen, hollen. ’s Nachts word ik wakker en denk ik: ik ben die patiënt helemaal vergeten terug te bellen.’’

26 juni